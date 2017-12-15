Сирийские военные сопроводили гумконвой ООН в Хомс

Сирийцы разгружают грузовик с гуманитарной помощью от МККК и Сирийского арабского Красного Полумесяца в Хомсе. Архивное фото

Сирийцы разгружают грузовик с гуманитарной помощью от МККК и Сирийского арабского Красного Полумесяца в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительственные силы Сирии обеспечили безопасность доставки гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в населённый пункт Кафер-Лаха провинции Хомс, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Совместным конвоем ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем в населённый пункт Кафер-Лаха провинции Хомс доставлен гуманитарный груз общим весом 156 тонн: продукты питания, медикаменты, хозяйственные принадлежности. Безопасность проведения совместного гуманитарного конвоя обеспечена правительственными силами Сирийской Арабской Республики, Центром по примирению враждующих сторон и лидерами вооружённой оппозиции, действующей в зоне деэскалации № 2 "Хомс", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что эти действия проходят в рамках выполнения плана оказания гуманитарной помощи населению в зонах деэскалации, утверждённого решением трёхсторонней гуманитарной группы Россия-ООН-Сирия.

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