Лавров рассказал, какие темы обсудят на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Участники конгресса сирийского национального диалога, который планируется провести в Сочи, обсудят конституцию, подготовку выборов и восстановление страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Во многом благодаря эффективным действиям воздушно-космических сил России про поддержке усилий сирийского правительства удалось разгромить окопавшихся на территории Сирии игиловцев* (ИГ*), других экстремистских структур. Подавление террористов, функционирование сформированных в рамках астанинского процесса зон деэскалации создают необходимые предпосылки для перехода к следующему этапу – политическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН", — заявил Лавров, выступая в Совете Федерации.

"Решению этой задачи призвана способствовать подготовка к проведению в Сочи по инициативе лидеров России, Ирана и Турции конгресса сирийского национального диалога. На повестке дня подготовка новой конституции, организация всеобщих выборов под надзором ООН, решение гуманитарных проблем, разработка долгосрочной комплексной программы реабилитации страны", — добавил он.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что конгресс пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале.

Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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