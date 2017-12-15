Минобороны ответило на заявление Пентагона о выводе российский войск из САР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления Пентагона о выводе российских войск из Сирии показывают невладение США реальной обстановкой на земле, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".

"Умоизлеяния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле", — сказал Конашенков.

"Если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, сапёров и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, — это проблемы Пентагона. Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", — добавил он.

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