Минобороны обвинило Пентагон в обмане мировой общественности

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о разгроме "Исламского государства"*, желание Пентагона остаться в Сирии до победы над терроризмом выглядит обманом мировой общественности, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны также прокомментировали заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".
"Умоизлеяния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле", — сказал Конашенков.
Он назвал проблемой Пентагона то, что американские СМИ не показывают возвращение авиации, врачей, саперов и военной техники в Россию.
"Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", — заключил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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