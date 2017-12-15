Минобороны обвинило Пентагон в обмане мировой общественности

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о разгроме "Исламского государства"*, желание Пентагона остаться в Сирии до победы над терроризмом выглядит обманом мировой общественности, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что заявления американского военного ведомства и главнокомандующего противоречат друг другу. По словам Конашенкова, для присутствия американских войск в Сирии больше не осталось никаких оснований и даже формальных предлогов.

В Минобороны также прокомментировали заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".

"Умоизлеяния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле", — сказал Конашенков.

Он назвал проблемой Пентагона то, что американские СМИ не показывают возвращение авиации, врачей, саперов и военной техники в Россию.

"Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", — заключил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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