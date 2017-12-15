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Война в Сирии
Война в Сирии

"Создавал помехи": в Минобороны опровергли "перехват" Су-25 в Сирии

01:3315.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии. Архивное фотоРоссийские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Минобороны России опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бывший "мировой жандарм" не хочет на пенсию. Мнение о "победе" США над ИГ*
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 13 декабря.

"Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам. — Прим. ред.) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны также рассказали, что после этих маневров российский Су-35С подошел к F-22, в результате чего американский военный самолет спешно покинул район.

Мешают уничтожить террористов

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось о якобы опасных маневрах российских самолетов вблизи американских самолетов в небе над Сирией.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Чужой триумф Пентагона. Зачем США хотят украсть у России победу в Сирии
В Минобороны, комментируя данную информацию, обвинили США в попытках помешать уничтожению террористов группировки "Исламское государство"* в Сирии. Военные рассказали, что американские самолеты совершают опасные сближения для создания помех российским ВКС в уничтожении боевиков.

В военном ведомстве рассказали об одном подобном случае, когда американский F-22 мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* около города Меядин на востоке Сирии.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказали в Минобороны.

Российские военные также отметили, что американский самолет "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Полемика о разгроме ИГ*

Солдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: США "переписали" на себя победу в Сирии? Этого и следовало ожидать
В Пентагоне ответили на обвинения российской стороны, а также усомнились во вкладе ВКС в разгром террористической группировки "Исламское государство"*.

"Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ*. Такие заявления являются неверными", — отметили в американском военном ведомстве.
Данное заявление были сделаны на фоне слов президента России Владимира Путина, который объявил о победе над ИГ* в Сирии.

В Пентагоне приписали победу над боевиками западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Как рассказал официальный представитель американского военного ведомства, российские ВКС и правительственные войска в Сирии осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*".

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ*", — добавили в Пентагоне.

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне
Российские военные, в свою очередь, подчеркнули, что подобные заявления США говорят о том, что Вашингтон создает искусственно предлоги для сохранения военного присутствия в Сирии по завершению конфликта.

В Минобороны также добавили, что разгром ИГ* стал возможен благодаря сирийским войскам, российским ВКС и курдским отрядам. Военные также напомнили, что почти за год коалиция смогла лишь освободить Ракку, при этом город стал практически непригодным для жизни после авиаударов западных стран.

Дискуссия на тему разгрома "Исламского государства"* усилилась после заявления Трампа о победе США над ИГ* в Сирии и Ираке.

В Кремле на подобные слова американского лидера ответили пословицей.

"Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сенатор Алексей Пушков также отреагировал на заявление американского лидера.

"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", — написал политик в Twitter, добавив, что Вашингтону стоит прекратить "приписывать себе чужие победы".

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил мнение, что Соединенные Штаты преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии, чтобы принизить роль России. Он также напомнил, что именно ВКС способствовали разгрому ИГ* и, по сути, выдавили террористов с территории Сирии.

В полемике о разгроме ИГ* участвовали не только американские и российские политики и военные. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия "присвоила" победу над боевиками в Сирии.

Комментируя данное заявление, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что западным партнерам следует помнить о своих "достижениях" в Ираке, Ливии и Афганистане, а не пытаться украсть военные успехи Москвы в Сирии.

"Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь", — отметила представитель российского МИД Мария Захарова.

Спор о воздушном пространстве

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич о "победе США в Сирии": им следует почитать учебник по логике
Ранее американские военные заявили, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США. В Минобороны, реагируя на подобные слова американских коллег, выразили обеспокоенность заявлением.

В ведомстве отметили, что западная коалиция во главе с США действует на сирийской земле незаконно. В Минобороны также призвали Вашингтон уважать суверенитет Сирии.

"Поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может", — добавили в ведомстве.

В Минобороны также порекомендовали американским военным "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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