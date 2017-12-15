В США заявили о необходимости сотрудничать с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США должны сотрудничать с Россией по Сирии, установленные на юго-западе Сирии зоны деэскалации создали "позитивную модель" для дальнейшей совместной работы, уверен бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс.

"В Сирии мы должны сотрудничать с русскими. Я думаю, что зоны по деэскалации, установленные на юго-западе Сирии, имеют эффект. Я думаю, что это создало позитивную модель для будущего сотрудничества. Я также считаю, что это также удерживает Россию от определенных действий", — сказал Джонс, выступая на слушаниях в сенате США.

Как он отметил, "нет ничего привлекательного" в том, что Россия активно вовлечена в ситуацию вокруг Сирии. "Россия спасла режим (президента Сирии) Башара (Асада) в 2015 году. Но они заинтересованы в сотрудничестве с США по ряду причин. К примеру, договоренности по зонам деэскалации представляют позитивную модель для сотрудничества с русскими", — сказал Стюарт, отметив, что такие договоренности также дают возможность "привлекать Россию к ответственности".

В то же время, как заявил Райан Крокер, занимавший посты посла США в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт, Сирия, Ливан, "русские вмешались в (ситуацию) в Сирии не потому, что они увидели возможность, но поскольку они увидели вполне реальную угрозу – что они потеряют, фактически, свой главный актив в регионе — Башара Асада". По его словам, несмотря на то, что Россия объявила о выводе войск из Сирии, в этой стране остаются два военных объекта — в Тартусе и в Хмеймиме. "Так что они не уходят, они продолжат использовать Сирию как рычаг влияния для их более широкой стратегии в регионе", — считает Крокер.

Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди, США хотят сохранить военные силы и средства в Сирии после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране после войны.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Асадом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая организация