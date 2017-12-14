Минобороны: США не перехватывали российские штурмовики в небе над Сирией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Минобороны России опровергают сообщения британских и американских СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии.

"Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район", — добавили в Минобороны.