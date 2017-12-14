Де Мистура назвал "Женеву-8" большой упущенной возможностью

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Спецпосланик ООН по Сирии Стаффан де Мистура не считает, что восьмой раунд женевских переговоров был саботирован, по его мнению, это скорее "упущенная золотая возможность".

"Когда вы подразумеваете саботаж, мне на ум приходят две вещи. Первая — если бы какая либо сторона покинула переговоры и не вернулась или не приехала вообще на переговоры. Это для меня саботаж. Второй пример саботажа — это если бы была какая-либо еще инициатива, нацеленная на подрыв легитимности женевского процесса, получившего мандат от СБ ООН. Ни один из этих двух вариантов не случился", — сказал де Мистура.

"Так что я не могу это расценить как саботаж, я бы назвал это упущенной золотой возможностью", — заметил он.