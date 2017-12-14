Коалиция США обвинила Дамаск в свободном перемещении террористов ИГ*

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. Архивное фото

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. Архивное фото

ВАШИНГТОНЕ, 14 дек — РИА Новости. В коалиции США утверждают, что террористы ИГ* свободно перемещаются в областях, которые контролируются просирийскими силами.

"Террористы ДАИШ* свободно перемещались по территории, контролируемой силами просирийского режима", — следует из пресс-релиза коалиции, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что партнерские силы коалиции, а именно группа "Магавир Эс-Саура" (MaT), уничтожила более 20 террористов 13 декабря вблизи Эт-Танфа, когда "конвой террористов ДАИШ* во второй раз в течение одного месяца проходил через контролируемую режимом территорию".

По словам американских военных, МаТ, "обнаружил конвой противника… и быстро и профессионально провел операцию по предотвращению их дальнейшего вторжения".

"Несмотря на присутствие поддерживаемых Россией сил просирийского режима в этом районе, ДАИШ* все еще находит способы свободно передвигаться по границам, где находятся силы режима, и представлять угрозу", — сказал генерал Джонатан Брага, добавив, что США продолжат "работать вместе с партнерскими силами" для препятствия возможностям террористов "перегруппироваться и реорганизоваться".

В заявлении коалиции также отмечается, что "несмотря на то, что ДАИШ* потерял более 98% территории", террористы этой группировки "по-прежнему представляет угрозу для жителей Сирии".

"Коалиция по-прежнему привержена идее поддержке своих партнерских сил для окончательного поражения ДАИШ*", — следует из комментария.

В то же время МИД Сирии направил письма в СБ ООН и генеральному секретарю ООН, осуждая очередную бомбардировку международной коалиции во главе с США мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор и обвиняя коалицию в том, что те прикрывают отход боевиков ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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