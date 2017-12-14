МИД Сирии обвинил США в бомбардировке мирных граждан и прикрытии ИГ*

БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. МИД Сирии направил письма в СБ ООН и генеральному секретарю ООН, осуждая очередную бомбардировку международной коалиции во главе с США мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор.

"Международная коалиция совершила новое ужасное преступление в то время, как сирийская армия и ее союзники достигли успеха в победе над ИГ*. Под предлогом, что самолеты коалиции борются с ИГ*, на самом деле они прикрывают отход боевиков в безопасные места и оберегают их", — цитирует документ внешнеполитического ведомства сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, письма были отправлены в связи с ракетным ударом по деревне Аль-Джарзи Шарки в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 20 мирных граждан.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>