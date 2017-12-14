В Россию из Сирии морем возвращается специальная техника саперов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Россию из Сирии морем отправлена специальная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", специальная инженерная техника и робототехнические комплексы "Уран-6" были загружены в пункте материально-технического обеспечения ВМФ (Тартус, Сирия). Двенадцатого (декабря) самолетами военно-транспортной авиации после выполнения задач в САР в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино доставлен личный состав (офицеры и солдаты) отряда Международного противоминного центра ВС РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной встрече приняли участие руководство Минобороны России, инженерных войск ВС РФ, губернатор Московской области, представители всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Подчеркивается, что уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования позволили в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов в сирийских вооруженных силах. Российскими специалистами в Сирии подготовлено более 740 специалистов в армии САР.

Сообщается, что при разминировании инженеры использовали новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Кроме того, отряд разминирования оснащен новейшими БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности использовались многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. В разминировании принимали участие расчеты минно-розыскной службы.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

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