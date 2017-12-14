В Россию из Сирии морем возвращается специальная техника саперов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Россию из Сирии морем отправлена специальная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что в торжественной встрече приняли участие руководство Минобороны России, инженерных войск ВС РФ, губернатор Московской области, представители всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.
Подчеркивается, что уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования позволили в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов в сирийских вооруженных силах. Российскими специалистами в Сирии подготовлено более 740 специалистов в армии САР.
Сообщается, что при разминировании инженеры использовали новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.
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