В Сирии к процессу примирения присоединились уже 2307 населенных пунктов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2307, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мудан провинции Хомс и Кусения провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.
Ведомство сообщает, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.
Добавляется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234
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