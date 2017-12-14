В Сирии к процессу примирения присоединились уже 2307 населенных пунктов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2307, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2307", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мудан провинции Хомс и Кусения провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

Ведомство сообщает, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

Добавляется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234

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