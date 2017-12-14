Российские представители зафиксировали за сутки пять нарушений в Сирии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять нарушений в провинциях: Алеппо – четыре, Латакия – одно. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Деръа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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