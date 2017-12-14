В МИД прокомментировали требование сирийской оппозиции по отставке Асада

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сирийская оппозиция на переговорах в Женеве продолжает настаивать на уходе президента Сирии Башара Асада, несмотря на заявления об отказе от предварительных условий, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Самые серьезные затруднения связаны с тем, что оппозиция, хотя и заявляет, что идет на переговоры без предварительных условий, продолжает обозначать в качестве своей приоритетной задачи уход законно избранного президента САР Башара Асада в ущерб комплексному политическому урегулированию. На какую реакцию в этом случае она рассчитывает со стороны правительственной делегации?" — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что Москва не просто поддерживает женевский переговорный процесс, но и "активно работает со сторонами: как с правительством САР, так и с оппозицией, чтобы предметный диалог, несмотря на упрямую публичную риторику, завязался, и по ключевым вопросам был бы достигнут прогресс".

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Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. Представители оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

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