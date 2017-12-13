Сирия попросила ООН изучить сообщения о продаже боевикам оружия в Telegram

ООН, 13 дек — РИА Новости. Сирия официально обратилась в СБ ООН с просьбой изучить сообщения в СМИ о предполагаемой продаже через каналы Telegram боевикам оружия и принять меры по предотвращению подобной незаконной практики.

Соответствующий запрос постпредство Сирии при ООН направило председателю СБ и генеральному секретарю ООН.

В ноябре в журнале Foreign Policy была опубликована статья, согласно которой вооружение, поставлявшееся боевикам в Сирии, якобы продавалось через каналы мессенджера Telegram. По данным журнала, продавцы и покупатели в основном находились на северо-западе сирийской провинции Идлиб. Согласно публикации, в мессенджере продавались вооружения из США и ряда других стран.

"Сирийская Арабская Республика будет весьма признательна, если профильные органы в рамках Совета Безопасности изучат эту тревожную информацию и примут в соответствии с контртеррористическими резолюциями Совета надлежащие меры для борьбы с таким использованием интернета и социальных сетей, которое способствует попаданию оружия к террористическим вооруженным группам", — говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера.

Издание Foreign Policy отмечало, что не может точно подтвердить факт продажи вооружений, однако подчеркивало, что о незаконном обороте оружия свидетельствуют "масштаб рынка, тысячи пользователей и посты с уникальными образцами вооружений". Журнал, в частности, опубликовал десятки скриншотов с фотографиями переписки и вооружений, включая произведенные в США огнестрельное оружие и части противотанковых ракетных комплексов.

Представитель американской коалиции тогда же заявил изданию, что вооружения "могли быть частью ныне прекращенной программы по поддержке сирийских оппозиционных сил".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>