Сирийская оппозиция обсудила с де Мистурой график избирательного процесса

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Делегация объединенной оппозиции обсудила в среду со спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой график и фазы избирательного процесса, сообщил журналистам официальный представитель делегации оппозиционеров Яхья аль-Ариди.
По его словам, эта дискуссия велась в рамках обсуждения проблемы политического перехода, которую оппозиционеры намерены поднять в разговоре с де Мистурой в четверг в ходе последней встречи на этом раунде.
Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>