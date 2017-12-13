Сирийская оппозиция обсудила с де Мистурой график избирательного процесса

Cпецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура перед переговорами в Женеве. 13 декабря 2017

Cпецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура перед переговорами в Женеве. 13 декабря 2017

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Делегация объединенной оппозиции обсудила в среду со спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой график и фазы избирательного процесса, сообщил журналистам официальный представитель делегации оппозиционеров Яхья аль-Ариди.

"Сегодняшняя встреча была более серьезной и плодотворной, чем вчерашняя. Мы обсуждали всевозможные детали, касающиеся выборного процесса с графиками и разъяснением фаз", — сказал ал-Ариди.

По его словам, эта дискуссия велась в рамках обсуждения проблемы политического перехода, которую оппозиционеры намерены поднять в разговоре с де Мистурой в четверг в ходе последней встречи на этом раунде.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря.

Представители оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В минувшее воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.