Сирийская оппозиция рассказала об успехах в переговорах с де Мистурой

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Делегация объединенной оппозиции САР считает, что ей удалось продвинуться на несколько шагов в переговорах со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Я думаю, что мы продвинулись не на один шаг, а более чем на один шаг вперед", — сказал журналистам официальный представитель делегации объединенной оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с де Мистурой что-либо, что позволяет говорить о подвижках по сравнению с предыдущим раундом.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. Представители оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

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