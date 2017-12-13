ХМЕЙМИМ, 13 дек — РИА Новости. Российские военные медики возвращаются из Сирии в пункт постоянной дислокации.

"Мы готовы были здесь быть до января месяца, взяли с собой елку, планировали здесь встречать Новый год, сказали уехать раньше — уезжаем", — рассказал журналистам командир Медицинского отряда специального назначения ВС России Денис Попов.

В течение двух лет российские врачи выполняли задачи по оказанию медицинской помощи населению Сирии, помогали в восстановлении медицинской инфраструктуры, обеспечивали снабжение больниц и медицинских пунктов лекарственными средствами, а также проводили работу по передаче своего опыта, обучению и повышению квалификации сирийских врачей. Это позволило сирийским коллегам постепенно перейти к самостоятельному медицинскому обслуживанию населения.

По данным Министерства обороны, с начала операции ВКС РФ в Сирии работало более 200 российских военных медиков. Они оказали помощь по меньшей мере 66 тысячам сирийцев.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.