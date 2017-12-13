Матвиенко считает, что победа в Сирии изменила отношение к России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Победа РФ над ИГ в Сирии позволила в целом изменить ситуацию на Ближнем Востоке и отношение к России во всем мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Эта победа позволила изменить ситуацию в целом на Ближнем Востоке и кардинальным образом изменила отношение к России", — сказала она журналистам.

По словам спикера, Россию теперь воспринимают как "мощную державу, формирующую миропорядок, к которой относятся с огромным уважением".

"Россия отстаивала в Сирии и свои национальные интересы, и интересы всего мира", — сказала Матвиенко.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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