Матвиенко считает, что победа в Сирии изменила отношение к России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Победа РФ над ИГ в Сирии позволила в целом изменить ситуацию на Ближнем Востоке и отношение к России во всем мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам спикера, Россию теперь воспринимают как "мощную державу, формирующую миропорядок, к которой относятся с огромным уважением".
"Россия отстаивала в Сирии и свои национальные интересы, и интересы всего мира", — сказала Матвиенко.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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