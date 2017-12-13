Матвиенко рассказала о роли Путина в сирийском урегулировании

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимал личное участие и в руководстве российскими ВКС в Сирии, и в организации процесса политического урегулирования в этой стране, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Как член Совета Безопасности я могу сказать — раньше я этого не говорила: президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования", — сказала она журналистам.
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