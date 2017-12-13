Госдума ратифицирует соглашение о расширении базы в Тартусе до конца года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума планирует ратифицировать соглашение о расширении базы российского флота в Тартусе до конца 2017 года, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Наши военные защитили мирных жителей от террористической угрозы и, выполнив боевую задачу, вернулись домой. Но часть из них продолжит нести службу в пунктах базирования, чтобы поддерживать мир в Сирии, не допускать возникновения террористической угрозы. Мы сделаем все для того, чтобы ратифицировать соглашение до конца 2017 года", — заявил журналистам Володин.

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>