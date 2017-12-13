Госдума ратифицирует соглашение о расширении базы в Тартусе до конца года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума планирует ратифицировать соглашение о расширении базы российского флота в Тартусе до конца 2017 года, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.
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