В Кремле ответили пословицей на заявление США о "победе" в Сирии

12:3813.12.2017
(обновлено: 14:19 13.12.2017)
803933746
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Кремле ответили на заявление Вашингтона о том, что США победили "Исламское государство"* в Сирии.
"Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также прокомментировал высказывания о том, что Россия не полностью выведет войска из арабской республики.
"Да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и Верховный главнокомандующий Путин", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что российский лидер принял решение вернуть значительную часть контингента "после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций". "Дело не в победе", — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска покинут Сирию. По его словам, после прошлых заявлений России о плановом уходе из Сирии "не было значительного сокращения боевых сил".
Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.
В понедельник Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки. За время операции были уничтожены более 32 тысяч боевиков.
С террористами и в Сирии, и в Ираке также борется международная коалиция во главе с США. В российском Минобороны указывали, что в этом году в Сирии Вашингтон с союзниками освободил только Ракку, осада и штурм которой продолжались одиннадцать месяцев.
Девятого декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>