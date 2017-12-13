РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон усомнился в выводе российских войск из Сирии

11:4613.12.2017
(обновлено: 12:31 13.12.2017)
239405
CC0 / U.S. Air Force/ Tech. Sgt. Jacob N. Bailey / Пентагон с борта самолета V-22 Osprey tiltrotor. Архивное фотоПентагон с борта самолета V-22 Osprey tiltrotor. Архивное фото
CC0 / U.S. Air Force/ Tech. Sgt. Jacob N. Bailey /

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Пентагоне отреагировали на сообщения о выводе группировки российских войск из Сирии. Один из представителей ведомства переадресовал все вопросы в Минобороны, а другой и вовсе усомнился, что контингент выведут.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Бывший "мировой жандарм" не хочет на пенсию. Мнение о "победе" США над ИГ*
Так, представитель военного ведомства Эрик Пэхон посоветовал обратиться "за разъяснениями и информацией о передвижении войск" к российской стороне.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГ* и на поддержке партнерских для нас сил, чтобы добиться долговременного разгрома", — сказал он РИА Новости.

В свою очередь, другой представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй не уверен в том, что российские войска будут выведены.

"После прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил", — заявил он агентству Рейтер.

Ранее в Пентагоне заявляли, что вывод российских сил не повлияет на действия и приоритеты США в Сирии.

Не подлежит сомнению

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*
Как считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, не замечать вывода российской группировки из Сирии — значит не видеть реальных фактов. По его словам, они не подлежат сомнению.

Он посоветовал американским военным сходить к окулистам, "чтобы им зрение отрегулировали".

"Нам нет нужды здесь как-то реагировать на это. Начавшийся вывод наших сил и средств — это состоявшийся факт. Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Суровикин детально доложил президенту Путину о том, что выводится, в какие сроки будет выводиться — и все это детально освещалось в СМИ", — сказал эксперт.

Кроме того, он посоветовал представителям Пентагона, "если уж так плохо работает американская военная разведка, внимательно смотреть российские телеканалы, где во всех подробностях показано прибытие наших военнослужащих из Сирии на Родину, как их с цветами как победителей встречают родные и близкие".

США приписывают победу себе

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Эксперт об оружии США на складах ИГ*: у американцев была "хитрая схема"
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили террористическую группировку "Исламское государство"* в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.

Кроме того, он пообещал объявить новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, продвижение американского влияния и "сохранение мира посредством силы".

На высказывание американского лидера ответил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас.

"Добивать (террористов — прим. ред.) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия", — заключил он.

Приказ о выводе войск

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Депутат: действия США скорее способствовали усилению ИГ*, а не уничтожению
В понедельник Владимир Путин на военной базе в Хмеймиме приказал начать вывод войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Он поблагодарил российских военнослужащих за блестящую работу и разгром террористов. Президент отметил, что в Сирии на постоянной основе останутся два пункта базирования российского контингента — в Тартусе и Хмеймиме.

Путин также добавил, что Сирия осталась суверенным и независимым государством, где сложились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на боевые действия в республике не получали.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Любовь Белова
они как укры, все сделали, выиграли во 2 мировой войне, теперь Сирия, мания величия у янков
12:14
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
vyachnick
Президент внес в Государственную Думу проект о ратификации Соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского военно морского флота РФ в районе порта Тартус.
12:01
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена