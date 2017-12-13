Пентагон усомнился в выводе российских войск из Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Пентагоне отреагировали на сообщения о выводе группировки российских войск из Сирии. Один из представителей ведомства переадресовал все вопросы в Минобороны, а другой и вовсе усомнился, что контингент выведут.

Так, представитель военного ведомства Эрик Пэхон посоветовал обратиться "за разъяснениями и информацией о передвижении войск" к российской стороне.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГ* и на поддержке партнерских для нас сил, чтобы добиться долговременного разгрома", — сказал он РИА Новости.

В свою очередь, другой представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй не уверен в том, что российские войска будут выведены.

"После прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил", — заявил он агентству Рейтер.

Ранее в Пентагоне заявляли, что вывод российских сил не повлияет на действия и приоритеты США в Сирии.

Не подлежит сомнению

Как считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, не замечать вывода российской группировки из Сирии — значит не видеть реальных фактов. По его словам, они не подлежат сомнению.

Он посоветовал американским военным сходить к окулистам, "чтобы им зрение отрегулировали".

"Нам нет нужды здесь как-то реагировать на это. Начавшийся вывод наших сил и средств — это состоявшийся факт. Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Суровикин детально доложил президенту Путину о том, что выводится, в какие сроки будет выводиться — и все это детально освещалось в СМИ", — сказал эксперт.

Кроме того, он посоветовал представителям Пентагона, "если уж так плохо работает американская военная разведка, внимательно смотреть российские телеканалы, где во всех подробностях показано прибытие наших военнослужащих из Сирии на Родину, как их с цветами как победителей встречают родные и близкие".

США приписывают победу себе

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили террористическую группировку "Исламское государство"* в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.

Кроме того, он пообещал объявить новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, продвижение американского влияния и "сохранение мира посредством силы".

На высказывание американского лидера ответил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас.

"Добивать (террористов — прим. ред.) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия", — заключил он.

Приказ о выводе войск

В понедельник Владимир Путин на военной базе в Хмеймиме приказал начать вывод войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Он поблагодарил российских военнослужащих за блестящую работу и разгром террористов. Президент отметил, что в Сирии на постоянной основе останутся два пункта базирования российского контингента — в Тартусе и Хмеймиме.

Путин также добавил, что Сирия осталась суверенным и независимым государством, где сложились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на боевые действия в республике не получали.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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