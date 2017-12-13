Пекин отметил огромный вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии

ПЕКИН, 12 дек –РИА Новости. Россия внесла огромный вклад в операцию по борьбе с терроризмом в Сирии, китайская сторона положительно оценивает эти усилия и готова работать с Москвой для дальнейшего продвижения политического урегулирования сирийского кризиса, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"За два года был достигнут значительный прогресс в антитеррористической операции в Сирии. Россия сделала огромный вклад для этого. Китайская сторона позитивно оценивает сделанный Россией вклад. Мы исходим из того, что международное сообщество должно и дальше продолжать сотрудничество и координацию, решительно бороться с любыми формами проявления терроризма и при лидирующей роли ООН продвигать процесс политического урегулирования сирийского кризиса", — заявил на брифинге Лу Кан.

Говоря о сотрудничестве России и Китая по сирийскому вопросу, китайский дипломат подтвердил готовность Пекина работать с Москвой для продвижения политического урегулирования сирийского кризиса.

"Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество и координацию по многим региональным и международным вопросам. Китайская сторона готова совместно с российской стороной и другими задействованными сторонами сообща работать для того, чтобы продвигать процесс политического урегулирования сирийского кризиса", — добавил Лу Кан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ * с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.