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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп приписал США победу над террористами в Сирии и Ираке

10:4813.12.2017
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Синей комнате Белого дома в Вашингтоне. Архивное фотоДональд Трамп в Синей комнате Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бывший "мировой жандарм" не хочет на пенсию. Мнение о "победе" США над ИГ*
Кроме того, он пообещал объявить новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, продвижение американского влияния и "сохранение мира посредством силы".

Реакция российских политиков

Заявление Трампа прокомментировали российские депутаты и сенаторы. Они выступили с резкой критикой слов американского президента.

Одним из первых высказался сенатор Алексей Пушков.

"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", написал политик в Twitter, добавив, что Вашингтону стоит прекратить "приписывать себе чужие победы".

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*
На высказывание американского лидера обратил внимание и депутат Леонид Слуцкий. По его словам, США преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии, чтобы принизить роль России.

"Вклад России, войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим", заявил он.

Парламентарий напомнил, что именно ВКС способствовали разгрому ИГ* и, по сути, выдавили террористов с территории Сирии.

"Действия США изначально лишь способствовали их приходу и в Сирию, и в Ирак. Внешняя американская политика, направленная на насильственную смену неугодных режимов, как раз фактически породила создание ИГИЛ*. А сейчас они говорят о победе над ним" заключил Слуцкий, добавив, что военные успехи коалиции во главе с США по борьбе с террористами "весьма сомнительны".

С ним согласен депутат Антон Морозов. Он заявил, что Вашингтон с самого начала пытался принизить роль России в борьбе с террористами.

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Эксперт об оружии США на складах ИГ*: у американцев была "хитрая схема"
"Но мы видим, что, к сожалению, их действия скорее способствовали тому, что укреплялось это незаконное формирование ИГ*. А сейчас, когда всем стало очевидно, что именно Россия победила, им, конечно, это приходится не по нраву", считает Морозов.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что США ведут себя, как самозванцы, и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена.

"Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить… То, что российские военные разгромили логово террористов ИГИЛ* и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается", считает она.

Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас. По словам сенатора, "добивать (террористов прим. ред.) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия".

Российский вклад в разгром ИГ*

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
В коалиции США заявили, что продолжают наносить удары по ИГ* в Сирии
В понедельник Владимир Путин посетил авиабазу в Хмеймиме. Там он приказал приступить к выводу группировки войск из Сирии. По его словам, ВКС совместно с правительственными войсками смогли нанести поражение группировке "Исламское государство"*. При этом российский лидер отметил, что угроза терроризма в регионе остается довольно высокой.

Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия осталась суверенным, независимым государством, в стране появились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на ведение боевых действий в стране не получали.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Афанасьев
Ах, Доня, Доня! Разве рядом нет умных людей, чтоб подсказать: не свисти, а то денежки - тю-тю!
10:59
13.12.2017
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