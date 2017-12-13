Трамп приписал США победу над террористами в Сирии и Ираке

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.
Реакция российских политиков
Заявление Трампа прокомментировали российские депутаты и сенаторы. Они выступили с резкой критикой слов американского президента.
Одним из первых высказался сенатор Алексей Пушков.
"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", — написал политик в Twitter, добавив, что Вашингтону стоит прекратить "приписывать себе чужие победы".
"Вклад России, войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим", — заявил он.
Парламентарий напомнил, что именно ВКС способствовали разгрому ИГ* и, по сути, выдавили террористов с территории Сирии.
"Действия США изначально лишь способствовали их приходу и в Сирию, и в Ирак. Внешняя американская политика, направленная на насильственную смену неугодных режимов, как раз фактически породила создание ИГИЛ*. А сейчас они говорят о победе над ним" — заключил Слуцкий, добавив, что военные успехи коалиции во главе с США по борьбе с террористами "весьма сомнительны".
С ним согласен депутат Антон Морозов. Он заявил, что Вашингтон с самого начала пытался принизить роль России в борьбе с террористами.
В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что США ведут себя, как самозванцы, и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена.
"Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить… То, что российские военные разгромили логово террористов ИГИЛ* и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается", — считает она.
Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас. По словам сенатора, "добивать (террористов — прим. ред.) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия".
Российский вклад в разгром ИГ*
Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия осталась суверенным, независимым государством, в стране появились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на ведение боевых действий в стране не получали.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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