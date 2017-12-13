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Война в Сирии
Война в Сирии

Заявления Трампа о победе над ИГ* говорят о "ревности", считает Коротченко

10:2313.12.2017
(обновлено: 10:25 13.12.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии. Архивное фотоАмериканские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о победе Вашингтона над ИГ* в Сирии и Ираке можно считать не более чем "политической ревностью", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Президент США Дональд Трамп после подписания оборонного бюджета страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии и Ираке
Ранее Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других регионах.

"Попытка США присвоить себе победу над ИГ* носит характер, мягко говоря, недостойного поведения. Что касается Сирии, Вашингтон всячески мешал разгрому там ИГ* и других террористических организаций, нанося удары по правительственным войскам Башара Асада и вооружая целый ряд оппозиционных группировок, которые действовали против Дамаска", — сказал Коротченко РИА Новости.

Заявление Трампа эксперт назвал прямой реакцией на визит президента России Владимира Путина на авиабазу Хмеймим. "Трамп демонстрирует политическую ревность. США чувствуют свою уязвленность. Как они говорили, самая мощная в мире военная держава, с самым большим в мире военным бюджетом политически и дипломатически проиграла более успешной и эффективной России, которая добилась реальной военной победы над международным терроризмом. США чувствуют, что теряют поддержку и влияние на Ближнем Востоке, вот и суетятся", — добавил Коротченко.

Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолету Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить
Что же касается Ирака, то и там, по его словам, у США нет никакой военной победы, там по-прежнему идут боевые действия. Эксперт считает, что "в самый критический момент, когда речь шла о том, что террористы могут одержать решающий перевес в Ираке, когда речь шла о судьбе Багдада, именно Россия оперативной поставкой вооружений для иракской армии помогла не допустить критического развития событий".

"В целом Вашингтон понимает, что позиции России чрезвычайно усилились, ее уважают и с ней теперь все считаются в ближневосточном регионе, а США проигрывают, поэтому эти заявления и делаются президентом Трампом, чтобы попытаться каким-то образом нивелировать вот это "место у разбитого корыта", в котором оказались американцы на Ближнем Востоке", — заключил Коротченко.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе
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Война в Сирии
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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gergiev1952
Во даёт Трамп! Чувак, одним махом девятерых убивахом. Притом, в Сирии, для полной перемоги яво боблестным ВВС было достаточно совершить 1,5 (полтора) самолёто-вылетов.
11:01
13.12.2017
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Patriot Patriot
Дедушка старый.. впал в детство, когда врал, что всех победил.
10:59
13.12.2017
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Шалтай Болтай
"Veni, vidi, vici!"
В США все президенты фантазёры или через одного? Предыдущий всё любил рассуждать об экономике России "порванной в клочья".
10:54
13.12.2017
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1111 1111
Дааа ФША отпускается до уровня Украины ! ! ! И о чем с ними после этого договариваться то ...? Позорищеееее ...
10:52
13.12.2017
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kvn
Возвращаемся на Кубу!
10:50
13.12.2017
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espero21
Логика у Трампа такова - неважно что было на самом деле, важно как это записать на бумаге, а дальше время сотрёт все доказательства обратного.
10:49
13.12.2017
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игорь
Как были америкосы гнидами при других президентах так ими и остались
10:43
13.12.2017
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mad-bbb
Врушка, Трамп
10:35
13.12.2017
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