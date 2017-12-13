Заявления Трампа о победе над ИГ* говорят о "ревности", считает Коротченко

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о победе Вашингтона над ИГ* в Сирии и Ираке можно считать не более чем "политической ревностью", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других регионах.

"Попытка США присвоить себе победу над ИГ* носит характер, мягко говоря, недостойного поведения. Что касается Сирии, Вашингтон всячески мешал разгрому там ИГ* и других террористических организаций, нанося удары по правительственным войскам Башара Асада и вооружая целый ряд оппозиционных группировок, которые действовали против Дамаска", — сказал Коротченко РИА Новости.

Заявление Трампа эксперт назвал прямой реакцией на визит президента России Владимира Путина на авиабазу Хмеймим. "Трамп демонстрирует политическую ревность. США чувствуют свою уязвленность. Как они говорили, самая мощная в мире военная держава, с самым большим в мире военным бюджетом политически и дипломатически проиграла более успешной и эффективной России, которая добилась реальной военной победы над международным терроризмом. США чувствуют, что теряют поддержку и влияние на Ближнем Востоке, вот и суетятся", — добавил Коротченко.

Что же касается Ирака, то и там, по его словам, у США нет никакой военной победы, там по-прежнему идут боевые действия. Эксперт считает, что "в самый критический момент, когда речь шла о том, что террористы могут одержать решающий перевес в Ираке, когда речь шла о судьбе Багдада, именно Россия оперативной поставкой вооружений для иракской армии помогла не допустить критического развития событий".

"В целом Вашингтон понимает, что позиции России чрезвычайно усилились, ее уважают и с ней теперь все считаются в ближневосточном регионе, а США проигрывают, поэтому эти заявления и делаются президентом Трампом, чтобы попытаться каким-то образом нивелировать вот это "место у разбитого корыта", в котором оказались американцы на Ближнем Востоке", — заключил Коротченко.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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