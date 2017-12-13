Путин внес в ГД соглашение о расширении пункта обеспечения ВМФ в Тартусе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о ратификации Соглашения между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики", — опубликовано название документа в электронной базе Госдумы.