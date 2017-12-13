Эксперт: США надо проверить зрение, если не заметен вывод войск РФ из Сирии

В Калужскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. 12 декабря 2017

В Калужскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. 12 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Не замечать вывода значительной части сил и средств российской группировки из Сирии — значит не видеть состоявшихся фактов, не подлежащих сомнению, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что "значимого сокращения численности Российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".

"Если военные в Пентагоне это не заметили, пусть к окулистам сходят, чтобы им зрение отрегулировали. Нам нет нужды здесь как-то реагировать на это. Начавшийся вывод наших сил и средств — это состоявшийся факт. Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Суровикин детально доложил президенту Путину о том, что выводится, в какие сроки будет выводиться — и все это детально освещалось в СМИ", — сказал Коротченко агентству.

Эксперт посоветовал представителям Пентагона, "если уж так плохо работает американская военная разведка, внимательно смотреть российские телеканалы, где во всех подробностях показано прибытие наших военнослужащих из Сирии на Родину, как их с цветами как победителей встречают родные и близкие".