Яровая: США рискуют превратиться в голого короля, говоря о победе над ИГ*

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. США ведут себя, как самозванцы, и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая (ЕР), комментируя объявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами в Ираке и Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"США ведут себя как самозванцы по объявлению. Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить… То, что российские военные разгромили логово террористов ИГИЛ* и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам парламентария, Вашингтон не спешит сообщать и о своей "картотеке", в которой указаны "хорошие" и "плохие", "свои" и "чужие" террористы. Это, по мнению Яровой, создает "лжедоктрину имитации борьбы с терроризмом".

"Подобного рода заявления являются прямым свидетельством того, почему политики США уничтожают свободу слова и ополчились на RТ. В информационной войне, которую они объявили всему миру, они видят только место своих лжеобьявлений и заявлений, фейковых новостей. США рискует превратиться в голого короля из сказки Андерсена, когда придворные СМИ и политики не смогут словами прикрыть бесстыдство и агрессию", — заключила Яровая.