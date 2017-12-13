Военно-транспортный Ан-72 вернулся в Саратовскую область из Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самолет Ан-72 вернулся в Саратовскую область из Сирии, где его экипаж успешно справился с поставленными перед ним задачами, сообщает Миноброны РФ.

"Экипаж военно-транспортного самолета Ан-72 вернулся на аэродром постоянной дислокации в Саратовской области. Военные летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.

По случаю прибытия экипажа были проведены торжественные мероприятия, в которых приняли участие начальник Государственного летно-испытательного центра Минобороны России им. В.П.Чкалова генерал-майор Радик Бариев, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

"Все мы понимаем значимость присутствия наших Воздушно-комических сил в Сирийской Арабской Республике для стабилизации мира на Ближнем востоке. И мы непосредственно внесли свой весомый вклад в решение данной задачи", — приводятся в сообщении слова генерал-майора Радика Бариева.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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