Атаковавшие боевиков в Сирии бомбардировщики вернулись в Иркутскую область

АЭРОДРОМ БЕЛАЯ (Иркутская область), 13 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, вернулись в место постоянного базирования в Иркутской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны.
Экипажи дальних бомбардировщиков вылетели с аэродрома в Северной Осетии и приземлились в месте постоянной дислокации.
В торжественной встрече приняли участие начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации ВКС генерал-майор Александр Цылев, представители ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военнослужащих.
Также во вторник Ту-22М3 вернулись в места постоянной дислокации в Мурманской и Калужской областях.
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