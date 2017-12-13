Атаковавшие боевиков в Сирии бомбардировщики вернулись в Иркутскую область

АЭРОДРОМ БЕЛАЯ (Иркутская область), 13 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, вернулись в место постоянного базирования в Иркутской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Экипажи дальних бомбардировщиков вылетели с аэродрома в Северной Осетии и приземлились в месте постоянной дислокации.

В торжественной встрече приняли участие начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации ВКС генерал-майор Александр Цылев, представители ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военнослужащих.

В понедельник президент Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме и отдал приказ приступить к выводу группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, глава государства заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия осталась суверенным, независимым государством, появились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Также во вторник Ту-22М3 вернулись в места постоянной дислокации в Мурманской и Калужской областях.