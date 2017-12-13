Пентагон отказался комментировать вывод российских войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. В Пентагоне отказались сообщить РИА Новости, подтверждают ли США вывод группировки российских войск из Сирии.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Представитель Пентагона предложил РИА Новости обратиться "за разъяснениями и информацией о передвижении войск" к российской стороне. "Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГ* и на поддержке партнерских для нас сил, чтобы добиться долговременного разгрома (ИГ* — ред.)", — сказал РИА Новости представитель военного ведомства Эрик Пэхон.

При этом другой представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй ранее усомнился в том, что российские войска будут выведены. "После прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил", — заявил Ранкайн-Галлоуэй агентству Рейтер . На запрос РИА Новости он не ответил.

Ранее в Пентагоне заявляли, что сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия и приоритеты США в САР.

* Террористическая организация, запрещенная в России