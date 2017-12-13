В ГД рассказали о судьбе группировки ВМФ у берегов Сирии после вывода войск

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Группировка кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ вблизи берегов Сирии останется в прежнем боевом составе, в который входят сейчас более 10 кораблей и судов различного назначения, в том числе и с управляемым ракетным оружием типа "Калибр", заявил РИА Новости представитель российской парламентской группы по Сирии депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о начале вывода из Сирии значительной группировки сил в связи с завершением основной фазы боевых действий против террористов. Это коснется в первую очередь авиации (25 летательных аппаратов), военной полиции, военных саперов и медиков.

"Российские корабли — это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом. Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ* высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения", — сказал Белик

Депутат считает, что международная коалиция вела разведку в интересах боевиков, маскировала их легальным термином "оппозиция" и пыталась противодействовать российским самолетам наносить удары по террористам.

"Если мы отведем свои корабли, что им помешает зафрахтовать для боевиков морские суда и высадить десант в районе Тартуса? Таким образом наши военные корабли — это линия антитеррористической обороны с моря", — заявил Белик.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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