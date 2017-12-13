Сокращения нет: Пентагон прокомментировал вывод российских войск из Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пентагон не увидел значительного сокращения российских вооруженных сил в Сирии. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, его цитирует агентство Рейтер.

"Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных — ред.) из Сирии", — сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Выполнили задачу

В понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной части российского воинского контингента. Президент, выступая на авиабазе в Хмеймиме, отметил, что за два с небольшим года российские войска совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов. Российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили героизм, мужество и профессионализм и возвращаются домой с победой, заявил Путин.

О полном освобождении Сирии от боевиков ИГ* объявил 6 декабря начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки. В 2017 году коалиция освободила только город Ракка, при этом на осаду и штурм потребовалось 11 месяцев.

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.

Большая победа

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik заявил, что России удалось добиться "большой победы" в арабской республике.

"Военная фаза в Сирии практически завершена, крупные войсковые группировки ИГ* и их пособников разгромлены. Даже не военному человеку понятно, что уничтожение 32 тысяч боевиков, 400 танков и другого вооружения и техники — несомненно, большая победа", — сказал Владимир Богатырев.

По словам эксперта, теперь задача заключается в локализации провокационных действий со стороны оппозиции, которая считается террористической (речь идет о "Джебхат ан-Нусре"* и ряде других группировок).

Решение о выводе российских войск является закономерным и оправданным, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников. "Это показывает, что как бы ни обвиняли Россию и ни пытались у нее военную победу наши некоторые партнеры украсть, тем не менее, победа налицо. Можно сказать, что Россия теперь уже после победы над ИГ* вернулась наконец-то в совершенно ином качестве в регион, который в свое время очень был важен для Советского Союза", — заявил РИА Новости эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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