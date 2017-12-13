"Хватит приписывать": Пушков ответил на слова Трампа о победе США в Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о победе Америки в Сирии.

"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", — написал Пушков в Twitter.

Ранее во вторник американский лидер заявил, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует террористов в других районах.

По мнению российского сенатора, речь главы Белого дома напоминает слова американских историков, которые убеждены, что нацистская Германия была повержена исключительно благодаря участию в войне США.

"Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт", — добавил Пушков.

Российская операция в Сирии

В понедельник Владимир Путин, выступая перед российскими военными на авиабазе в Хмеймиме в Сирии, отдал приказ о возвращении на родину значительной части российского воинского контингента. Президент отметил, что за два с небольшим года российские Вооруженные силы совместно с сирийской армией разбили наиболее боеспособную группировку террористов. Российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются домой с победой, заявил Путин.

Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность российскому коллеге за эффективное участие Москвы в борьбе с терроризмом. Путин заявил ему, что Москва надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

О полном освобождении Сирии от боевиков ИГ* объявил 6 декабря начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки. В 2017 году коалиция освободила только город Ракка, при этом на осаду и штурм потребовалось 11 месяцев.

Базы остаются

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, продолжит функционировать российский Центр по примирению.

Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин считает, что российские базы остаются в Сирии в "ограниченных масштабах", для того, чтобы обозначить присутствие Москвы в регионе. "Причем не столько даже в самой Сирии, сколько даже в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, где ситуация может угрожать нашим национальным интересам", — сказал Подберезкин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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