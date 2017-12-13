Пентагон заявил, что существенного сокращения российских войск в Сирии нет

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пентагон не увидел значительного сокращения российских вооруженных сил в Сирии. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, его слова приводит агентство Рейтер.

"Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных — ред.) из Сирии", — заявил Рэнкин-Гэллоуэй.

В понедельник Владимир Путин, выступая перед российскими военными на авиабазе в Хмеймиме в Сирии, поручил вернуть на родину значительную часть российского воинского контингента. Президент отметил, что за два с небольшим года российские Вооруженные силы совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются домой с победой, сказал Путин.

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>