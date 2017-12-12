Депутат: действия США скорее способствовали усилению ИГ*, а не уничтожению

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки с самого начала пытались принизить роль России в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в то же время действия самих США скорее способствовали укреплению ИГ*, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"С самого начала они (США) пытались принизить роль России и вытащить роль собственной коалиции. Но мы видим, что, к сожалению, их действия скорее способствовали тому, что укреплялось это незаконное формирование ИГ*. А сейчас, когда всем стало очевидно, что именно Россия победила, им, конечно, это приходится не по нраву", — сказал РИА Новости Морозов.

Депутат считает, что США также пытаются спровоцировать своими действиями беженцев на Ближнем Востоке – "подбрюшье Европы и России", которые, по его мнению, будут дестабилизировать ситуацию в европейских странах и РФ.

Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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