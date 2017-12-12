Российские саперы в ходе разминирования Дейр-эз-Зора потерь не понесли

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские саперы в ходе разминирования Дейр-эз-Зора в Сирии не потеряли ни одного человека, сообщил журналистам заместитель начальника инженерных войск генерал-майор Константин Смешко.

"Военнослужащие вернулись домой, не потеряв ни одного человека", — сказал Смешко на церемонии встречи саперов в подмосковном Нахабино.

По его словам, военнослужащие провели "уникальную операцию гуманитарного разминирования".

Десять военнослужащих международного противоминного центра в ходе церемонии были награждены государственными наградами.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

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