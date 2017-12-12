ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура доложит об итогах Женевы-8 перед СБ ООН 15 декабря, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"В пятницу он будет докладывать об итогах раунда перед Советом Безопасности ООН", — сообщил собеседник агентства.

Восьмой раунд станет самым длинным за всю историю межсирийских переговоров. Он стартовал 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Середина раунда прошла без участия правительственной делегации. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря.

Представители же оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

Предполагается, что основная работа в рамках нынешнего раунда завершится в Женеве вечером 14 декабря.

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