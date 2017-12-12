Бомбившие боевиков в Сирии самолеты вернулись в Калужскую область

АЭРОДРОМ ШАЙКОВКА (Калужская область), 12 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие уничтожении террористов в Сирии, прибыли в Калужскую область, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Калужской области после успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.