Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу

АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА, 12 дек — РИА Новости. Батальон российской военной полиции двумя самолетами вернулся из Сирии в Махачкалу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Батальон находился в Сирии с мая. Военные полицейские контролировали режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечивали безопасность мирного населения при гуманитарных акциях и сопровождали гуманитарные конвои.

Подразделения российской военной полиции направили в Сирию год назад. Их задачей было поддержание безопасности в зонах деэскалации. Военные полицейские выставили 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и содействовать беспрепятственному перемещению населения.

Накануне президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

За время участия в операции Воздушно-космические силы выполнили 6 тысяч 956 самолетовылетов и более семи тысяч вертолетовылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

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