Пекин отметил вклад России в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия наряду с другими сторонами внесла важный вклад в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя вывод российской группировки войск из Сирии и роль России в борьбе с терроризмом в этой стране.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Мы обратили внимание на заявление президента Путина. В течение двухлетней кампании по борьбе с терроризмом на территории Сирии достигнут значимый прогресс. Все задействованные стороны, в том числе и Россия, внесли большой вклад для этого", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя роль России в борьбе с терроризмом в Сирии.

Он также отметил, что Китай выступает за то, чтобы международное сообщество продолжало взаимодействие и сотрудничество по искоренению любых форм проявления терроризма и, вместе с тем, при руководящей роли ООН продвигала политическое урегулирование сирийского кризиса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.