Яровая прокомментировала решение Путина по выводу войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина по ситуации в Сирии изменило опасную логику геополитического заигрывания с терроризмом, считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Решение верховного главнокомандующего России — нашего президента Путина изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства. Наша страна открыла новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности, к которой давно призывает весь мир наш президент — равной и неделимой безопасности, на основе принципов ООН, решительной зашиты мира от терроризма", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий назвала победу в Сирии исторической. По мнению Яровой, Россия прежде всего "защитила своих граждан от самого страшного и жестокого врага и спасла Сирию от уничтожения".

"Россия помогла мирному народу Сирии, подарила шанс на новую жизнь. Гуманитарная помощь беспрецедентна. Масштаб мужества и добра нашей армии, наших военнослужащих — это отражение огромной любви и верности России, самых гуманных идеалов — защиты мира и справедливости", — подчеркнула политик.

"Другим странам тоже дан шанс последовать не амбициям и неприличной приватизации чужих побед, а объединить усилия с Россией и добиться общих побед над терроризмом. Уверена, что народы Европы уже давно ждут такого здравомыслия от своих политиков", — подчеркнула она.

Яровая также выразила слова благодарности российским военнослужащим, офицерам, командирам, медикам и их семьям.

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