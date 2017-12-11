Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторон в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил позитивный вклад Турции и ее лидера Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии.

"Как страны-гаранты астанинского процесса, продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

"Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой Республики и президента Эрдогана в эту работу — по примирению сторон", — добавил он.

Путин напомнил, что восьмой раунд переговоров в Астане намечен на конец декабря.

Ранее спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев подтвердил проведение переговоров по Сирии в Астане 21-22 декабря.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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