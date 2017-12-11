Пентагон не комментирует решение России сохранить базы в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Пентагон не комментирует решение РФ сохранить пункты базирования в Сирии, заявил журналистам в понедельник представитель Пентагона Роб Мэннинг.

По его утверждению, американское военное ведомство "не слышало" о таком решении.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии. Он заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.