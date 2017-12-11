Еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации №1 "Идлиб" и №2 "Хомс" подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий двух населенных пунктов Днейбе провинции Хама и Таджар-Амир провинции Хомс", — говорится в сообщении.

По итогам встречи руководства ВС ВФ в Сирии с руководством Сирийского арабского Красного Полумесяца достигнуты договоренности о проведении гуманитарных конвоев с 12 по 18 декабря в провинциях Хомс и Хама. Кроме этого, принято решение до конца декабря направить гуманитарную помощь людям, проживающим в пунктах размещения временно перемещенных лиц провинции Дамаск.

Офицеры центра и представители администрации провинции Алеппо провели мониторинг состояния объектов инфраструктуры в населенном пункте Иббин, в ходе которого были определены объекты, которые в первую очередь требуют восстановления.

Также проведен очередной прием жителей Общественной приемной российского центра в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун. От жителей поступили обращения, большинство из которых касается проведения медицинского осмотра детей. Информация была передана представителям местной администрации для организации медицинского осмотра.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>