Более 465 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие двое суток

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Более 465 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие двое суток, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За двое суток в свои дома возвратились 467 человек, из них в провинции Алеппо — 57, Дамаск — 55, Дейр-эз-Зор — 308, Хама — 17 и Хомс — 30 человек", — говорится в сообщении.

В поселке Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор правительственные войска совместно с российскими военными инженерами проверили на мины и взрывоопасные предметы местную школу и прилегающие к ней территории. Возвратившимся в населенные пункты Хатла и Маррат провинции Дейр-эз-Зор беженцам оказана гуманитарная помощь.

Центр провел в школе "Абу Аль Асаль" города Алеппо шахматный турнир между ее учащимися и российскими офицерами. После турнира дети, принявшие участие в нем, получили подарочные наборы со школьными принадлежностями.

Также офицеры центра в городе Дераа приняли участие в музыкальном фестивале в поддержку членов семей сирийских военнослужащих, участвующих в боевых действиях против террористов.

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