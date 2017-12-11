Эксперт: Сирия будет разделенной до тех пор, пока США не выведут войска

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Территориальная целостность и стабильность Сирии будет во многом зависеть от действий Вашингтона, Сирия продолжит оставаться разделенной до тех пор, пока США сохраняют свое военное присутствие в стране, заявил Sputnik глава Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы (University of Oklahoma), эксперт по Сирии Джошуа Ландис (Joshua Landis).

Президент России Владимир Путин 11 декабря посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Я считаю, что Сирия будет более единой и стабильной, чем думает большинство аналитиков из США. Многое будет зависеть от Турции и Соединенных Штатов. Если США останутся на севере Сирии в течение длительного времени для поддержки курдского национализма, регион к северу от Евфрата может стать независимым или квазинезависимым. Турция также играет большую роль в судьбе регионов к северу от Алеппо, а также в провинции Идлиб", — сказал эксперт.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.

По словам эксперта, до тех пор, пока США сохраняют присутствие на севере Сирии, страна будет разделенной.

"Сирия останется разделенной до тех пор, пока в Сирии сохраняют свое присутствие США, которые поддерживают отдельное правительство на севере. Я не думаю, что президент Асад примет курдские и американские требования о том, чтобы Сирия сформировала переходное правительство, которое приведет к тому, что Асад уйдет в отставку или примет широкую степень федерализма".

Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>