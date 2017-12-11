ФРГ призывает Россию и Иран способствовать переговорам Дамаска и оппозиции

БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ призывает Россию и Иран оказать давление на Дамаск для начала содержательных переговоров с оппозицией в Женеве, заявил в понедельник глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

"Мы требуем от сторон, оказывающих поддержку (президенту САР Башару) Асаду, прежде всего от России и Ирана, оказать давление (на Дамаск – ред.) для того, чтобы режим и оппозиция, наконец, встретились за одним столом в Женеве, начал содержательные переговоры и не блокировал больше путь к последовательному решению конфликта", — сказал министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.

Восьмой раунд станет самым длинным за всю историю межсирийских переговоров. Он стартовал 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Середина раунда прошла без участия правительственной делегации. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

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