Минобороны России и ООН обсудили совместную миротворческую деятельность

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Делегация ООН во главе с заместителем генсекретаря по операциям по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа посетила в понедельник международный противоминный центр ВС РФ в подмосковном Нахабино, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и совместной миротворческой деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно непосредственное участие в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью по поддержанию мира и безопасности", — заявил начальник центра полковник Игорь Михайлик, который ознакомил делегацию с процессом подготовки специалистов гуманитарного разминирования. По его словам, взаимные визиты руководителей российского военного ведомства и ООН позволяют провести "живые переговоры и найти кратчайшие пути для решения возникающих вопросов".

Лакруа поблагодарил российскую сторону за возможность посетить международный противоминный центр ВС РФ. "Я хотел бы отметить, что Россия является очень важным партнером ООН как в целом, так в миротворческой деятельности в частности. Также хотел бы отметить, что существуют различные направления возможного сотрудничества", — сказал глава делегации, добавив, что давно хотел посетить Москву.

Также делегацию познакомили с российским опытом разминирования в Сирии. За время выполнения гуманитарной операции саперы Центра разминировали более 6,5 тысяч гектар территории САР, 1,5 тысячи дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений.

В Минобороны РФ сообщили, что с делегацией ООН также встретился начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Владимир Попов, который рассказал о приоритетных направлениях работы ВС России в миротворческой деятельности и обсудил современные вызовы и угрозы для миротворцев.

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